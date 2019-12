(ANSA) – ROMA, 18 DIC – “Non sono più candidato alla presidenza del nuovo governo”. Lo ha annunciato il premier dimissionario libanese Saad Hariri, citato dai media locali, che ha lasciato il potere il 29 ottobre in seguito alle proteste che scuotono il Paese dei Cedri da due mesi. Hariri era di fatto l’unico candidato a ricoprire la carica di nuovo primo ministro, sostenuto dall’intero apparato politico libanese. Domani è previsto l’avvio delle tanto attese consultazioni parlamentari per affidare l’incarico al premier. Hariri ha invitato tutte le parti a non posticipare ulteriormente l’inizio delle consultazioni, il cui avvio è stato rinviato già il 9 e il 16 dicembre scorsi.