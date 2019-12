(ANSA) – ROMA, 18 DIC – “Lasciamole in pace. Sardine, continuate a disinfettare”. Così Beppe Grillo sul suo blog torna a tessere le lodi del ruolo “igienico-sanitario” delle Sardine. “Le sardine non reclamano altro che l’igiene della parola. Reclamano una convalescenza vigorosa dalla attuale malattia delle lingue” scrive tra l’altro il garante M5s che fa una specie di mea culpa: “Anche noi in passato abbiamo un po’ esagerato. Ma ora non lo facciamo più. E le nostre esuberanze erano un raffreddore rispetto alla peste che osteggiano le sardine”. Scrive Grillo del nuovo movimento, messo in piedi da “giovani, puliti, entusiasti, grandiosi ma modesti. Senza odiare, vogliono solo dignità. Non per loro, ma per gli Italiani”.