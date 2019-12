(ANSA) – LA PAZ, 18 DIC – La procura boliviana ha spiccato un mandato d’arresto per l’ex presidente della Bolivia, Evo Morales, con accuse di sedizione e terrorismo. L’ex leader boliviano, riparato in Messico subito dopo le dimissioni, era giunto nei giorni scorsi in Argentina per chiedere lo status di rifugiato.