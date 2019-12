Alitalia: Nessun regalo a Lufthansa, individuare partner

ROMA. – Il partner di Alitalia non è stato ancora “individuato” ma la compagnia non sarà “regalata” a Lufthansa e il costo del personale “non è quello che determina la perdita”.

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, fa il punto sulla spinosa vicenda Alitalia davanti alla Commissione Trasporti della Camera, cercando di rassicurare e anche smentire alcune voci che circolano sul futuro della ex compagnia di bandiera e dei suoi lavoratori, ma non può fare a meno di dire che anche lui è “preoccupato” per un problema che “se fosse stato così facile sarebbe stato risolto da altri”.

Nel frattempo Invitalia smentisce un suo coinvolgimento nel dossier.

Il ministro precisa che “non corrisponde al vero” la tesi “di regalare la compagnia a Lufthansa”, sottolineando che “ci sono le possibilità di rilanciarla”, esclude lo “spezzatino” e difende i lavoratori che non pesano sulle perdite.

Ma sul fronte costi “ci sono molti elementi su cui intervenire”, come il taglio di quelle rotte “che non hanno un valore elevato ma un costo elevato”, puntualizza il titolare del Mise mettendo però le mani avanti sul fatto che “non è escluso che ci sia un intervento pubblico anche in questa fase della procedura” perché “non possiamo buttare quello che è stato fatto”.

E ricorda che “Alitalia perde ogni mese quasi 2 milioni di euro” per cui “il nuovo commissario unico avrà il compito di proporre delle modifiche al piano di cessione e limitare la parte costi”.

Nel bel mezzo dell’audizione di Patuanelli piomba una stoccata del leader della Lega, Matteo Salvini, che con una nota afferma: “Anche sul futuro di Alitalia, come in troppi altri casi, confusione totale dalle parti del governo”, innescando una polemica col ministro che a margine dell’audizione controbatte.

“Noi abbiamo le idee ben chiare, stiamo cercando di risolvere la confusione fatta da altri”, attacca Patuanelli. “Vogliamo ricordare cosa è stato fatto nel passato, con i capitani coraggiosi?”, insiste il ministro.

Guardando avanti e alle possibili soluzioni per rilanciare Alitalia, Patuanelli spiega che “Delta rimane un interlocutore potenziale, così come la proposta commerciale di Lufthansa al consorzio” e che sarebbe “possibile e necessario un ulteriore coinvolgimento di Ferrovie” nella newco, anche se la decisione comunque “spetta al commissario” Giuseppe Leogrande, uomo scelto dal ministro stesso.

“Una scelta giusta” fondata “su quello che ha fatto e non perché il suo nome mi sia stato fatto da qualcuno”, taglia corto Patuanelli a chi in Commissione gli fa notare del ruolo che starebbe avendo nel dossier Alitalia la senatrice del M5S, Giulia Lupo, ex hostess della compagnia.

Su Fs il ministro dice poi di ritenere “incomprensibile il rifiuto” del gruppo ferroviario di “venire in Commissione per un’audizione”, precisando che “ne parlerò col ministro De Micheli”, la titolare dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Ferrovie ha dato la disponibilità ad inviare una memoria scritta mentre Delta e Lufthansa si sono resi disponibili ad essere auditi dopo la pausa natalizia. Indisponibilità è stata invece espressa da Atlantia, ha reso poi noto il presidente della stessa Commissione Trasporti, Alessandro Morelli.

E proprio su Atlantia Patuanelli sferra il colpo finale, archiviando la sua audizione. “Nessuno ha puntato la pistola alla testa a qualcuno per proporsi di far parte del consorzio, è stata una libera scelta di mercato fatta da una società privata, quindi pensavamo che ci fosse un percorso di avvicinamento a quel dossier, con interesse su quel dossier e basta”, spiega il ministro.

Ma “la scelta è stata un’altra, ne abbiamo preso atto il 20 novembre”, conclude Patuanelli, riferendosi alla decisione della holding dei Benetton di sfilarsi dalla cordata che si stava costituendo per rilanciare Alitalia.

