WASHINGTON. – In una giornata drammatica per la politica americana, Donald Trump entra nella storia negli umilianti panni del terzo presidente Usa messo in stato d’accusa con la procedura di impeachment.

Due i capi di imputazione: abuso di potere per le pressioni su Kiev per far indagare il suo principale rivale nella corsa alla Casa Bianca Joe Biden e ostruzione del Congresso per aver bloccato testimoni e documenti.

Prima di lui sono finiti a giudizio solo Andrew Johnson nel lontano 1868 e Bill Clinton nel 1998. Entrambi sono stati assolti in Senato, come succederà con ogni probabilità in gennaio anche al tycoon, che conta sulla granitica maggioranza repubblicana nella camera alta del parlamento. Richard Nixon invece si dimise nel 1974 prima del voto.

Il voto della Camera arriva dopo settimane di polemiche e dopo un lungo dibattito in un ramo del Congresso saldamente controllato dai democratici. Nel giorno più buio della sua presidenza, il tycoon lo ha aspettato prima nel bunker della Casa Bianca e poi tenendo un comizio in Michigan, Stato cruciale per la sua rielezione.

“Lavora tutto il giorno, viene informato dallo staff su come procede l’impeachment. Segue qualche passaggio tra un incontro e l’altro”, ha assicurato la sua portavoce Stephanie Grisham. Ma Trump non ha saputo trattenere la rabbia su Twitter: “É terribile. Non ho fatto nulla, dite una preghiera”, ha cinguettato compulsivamente, attaccando la “sinistra radicale” e i “democratici fannulloni”.

La sua bestia nera resta Nancy Pelosi, “che passerà alla storia come la peggiore speaker”. Un seguito del durissimo scontro iniziato alla vigilia con un’infuocata lettera di sei pagine in cui Trump l’ha accusata di aver “dichiarato guerra aperta alla democrazia americana” con la “crociata” di un impeachment che è “un fazioso e illegale colpo di stato”, un modo per ribaltare l’esito del voto del 2016 ma che i democratici pagheranno caro nelle elezioni del prossimo anno.

Una lettera “ridicola” e “triste”, ha replicato la Pelosi, ammonendo che “se consentiamo ad un presidente, qualsiasi presidente, di proseguire su questa strada, diremo addio alla repubblica e buongiorno al presidente re”.

La speaker democratica ha rincarato la dose aprendo “solennemente e tristemente” il dibattito alla Camera dopo l’approvazione delle regole per gli interventi. “Trump non ci ha dato altra scelta. Quello che stiamo discutendo è il fatto accertato che il presidente ha violato la costituzione e resta una costante minaccia per la sicurezza del nostro Paese e l’integrità delle nostre elezioni”, ha denunciato, dopo aver letto accanto ad un tricolore americano il Pledge of Allegiance, il giuramento di fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti.

“Il presidente ha abusato dei poteri del suo ufficio per ottenere un beneficio politico personale a spese della sicurezza nazionale”, ha incalzato.

Nel frattempo davanti a Capitol Hill centinaia di attivisti manifestavano a sostegno dell’impeachment, dopo gli oltre 600 tra raduni e marce in varie città di tutti i 50 Stati Usa, a partire da New York.

“Che atroci bugie. Questo è un assalto all’America e al partito repubblicano”, le ha risposto su Twitter il tycoon, che mira a galvanizzare la sua base e a trasformare l’impeachment in un boomerang politico contro i democratici.

I sondaggi mostrano un Paese spaccato a metà sulla messa in stato d’accusa ma nel frattempo il gradimento del presidente sembra salire, stando all’ultimo sondaggio di Gallup: dal 39% di quando è iniziata l’indagine all’attuale 45%.

