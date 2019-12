Brasile :Camera convoca dirigenti Netflix per parodia su Gesù

BRASILIA,. – La Camera dei deputati brasiliana ha convocato rappresentanti di Netflix per dare spiegazioni su un programma umoristico che verrà trasmesso a Natale in cui Gesù viene raffigurato come omosessuale.

Il deputato Julio Cesar, titolare della Commissione di scienza, tecnologia e comunicazioni, ha inviato una citazione affinché Netflix sia indagata per il programma ‘La prima tentazione di Cristo’, del gruppo comico ‘Porta dos fundos’.

Si tratta di una parodia di Gesù che, oltre a essere coinvolto in un triangolo amoroso, in una scena usa le dita a forma di revolver e minaccia di sparare, imitando il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, fautore del libero comercio di armi.

Il programma è “un vero affronto ai valori cristiani”, ha dichiarato Julio Cesar, che è anche pastore evangelico. Fonti della Commissione parlamentare hanno riferito che i responsabili di Netflix potrebbero aver commesso il reato di “vilipendio”, punito con multa e fino a un anno di carcere.

Circa 1,7 milioni di persone hanno intanto firmato una petizione contro Netflix promossa dalle chiese evangeliche.