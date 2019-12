Libia: Conte a Guterres, Onu essenziale per soluzione

(ANSA) – ROMA, 18 DIC – “E’ inutile rimarcare che il ruolo dell’Onu rimane per noi essenziale ai fini della promozione di soluzioni politiche condivise in particolare per la Libia che ci preoccupa particolarmente”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un conferenza stampa a Villa Madama con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, ribadendo il “pieno sostegno” all’inviato speciale Salamè e l’auspicio che la conferenza di Berlino possa tenersi all’inizio del nuovo anno e “possa dare un contributo a soluzione politica”.”E’ essenziale che ci sia un immediato cessate il fuoco in Libia e subito dopo sia avviato un processo politico. Come segretario generale dell’Onu, sono molto frustrato che alcuni Paesi violino l’embargo sulle armi in vigore”, ha detto da parte sua Guterres.