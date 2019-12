Coppa Libertadores: Caracas pesca il Boca di De Rossi, l’Estudiantes il Racing

CARACAS. – In Paraguay sono stati sorteggiati i play off ed i gironi della Coppa Libertadores 2020. Possiamo dire che per le squadre della Primera División venezuelana é stato un sorteggio agrodolce: Carabobo, Deportivo Táchira, Caracas ed Estudiantes de Mérida dovranno sudare un po’ per superare il turno.

La prima formazione della terra di Bolívar che scenderà in campo sarà il Carabobo che partirà dal primo turno dei play off affrontando i peruviani dell’Universitario: andata in Venezuela e ritorno in terra inca. In caso di esito positivo, nel secondo turno dei play off della Libertadores, dovrà vedersela con i paraguaiani del Cerro Porteño. L’ultimo step prima della fase a gironi sarà il terzo turno con una sfida di andata e ritorno.

Il cammino del Deportivo Táchira inizierà nel secondo turno dei play off affrontando i colombiani dell’Independiente Medellín. I gialloneri disputeranno la gara d’andata fuori casa ed il ritorno tra le mura dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal. In caso di esito positivo Pérez Greco e compagni potranno affrontare il terzo turno dei preliminari della Coppa Libertadores. Ma occhio, in questo 2020 la squadra andina oltre ad avere la motivazione di entrare nella fase a gironi della Coppa Libertadores avrà quella che se riuscirà a superare i due turni sarà inserito nello stesso girone di Boca Junior (Argentina), Libertad (Paraguay) e gli acerrimi rivali del Caracas.

L’urna paraguaiana ha inserito l’Estudiantes de Mérida nel girone F con Nacional (Uruguay), Racing Club (Argentina) ed Alianza Lima (Peru).

Dal canto suo, il Caracas che attendeva con ansia le serate di Libertadores farà il suo ritorno affrontando nientemeno che il Boca Juniors di Daniele De Rossi e Carlos Tevez. Senza dimenticarci del venezuelano Jan Hurtado. Completeranno il girone Libertad (Paraguay) e la vincente di uno dei play off che potrebbe essere nientemeno che il Deportivo Táchira.

L’ultima presenza del Caracas nella fase a gironi della Coppa Libertadores risale al 2013 quando affrontò Fluminense (doppio ko 1-0), Gremio (sconfitta 4 – 1 in Brasile e vittoria 2-1 in casa) e Huachipato (vittoria 1-3 in Cile e ko 0-4 interno). I rojos del Ávila chiusero il girone al quarto posto con 6 punti. Ma la meta di questo Caracas e migliorare la prestazione del 2009 quando, sotto la guida di Noel Sanvicente, arrivarono fino ad i quarti di finale e si fermarono contro il Gremio solo per i gol in trasferta: 1-1 all’Olimpico e 0 – 0 a Porto Alegre.

Sanvicente é tornato alle falde dell’Ávila ed i tifosi sognano che sotto la gestione del loro “entrenador” il Caracas torni a regalare serate epiche.

(di Fioravante De Simone)