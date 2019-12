Rai Italia: a “L’Italia con Voi” oggi le nostre tradizioni natalizie

CARACAS. – I simboli e i significati del Natale, con l’antropologo di fama mondiale Luigi Maria Lombardi Satriani e il giornalista e scrittore Carlo Cambi, saranno i protagonisti della nuova puntata de “L’Italia con voi”, trasmissione condotta da Monica Marangoni, accompagnata da Stefano Palatresi al pianoforte e dedicata agli italiani nel mondo in onda oggi, 18 dicembre, su Rai Italia.

Si sposterà poi sugli usi e costumi delle scelte natalizie degli italiani che vivono all’estero con il corrispondente Claudio Pagliara, in collegamento da New York. Si continua parlando di “New York Canta”, il festival di musica che Rai Italia porta nelle case degli italiani nel mondo, con i direttori artistici della manifestazione: Cesare Rascel e Beppe Stanco. Subito dopo, con Daria Biancardi e Rocco Speranza, si conosceranno rispettivamente prima e secondo in classifica all’ultima edizione, prima della loro esibizione in studio.

Seguiranno i racconti del giornalista, inviato di guerra, oggi volto del Tg2, Fabio Chiucconi. In chiusura di puntata, con Alessandro Boschi, si andrà alla scoperta di alcuni dei suoi riferimenti cinematografici preferiti in prossimità delle feste natalizie.

Per le “Storie dal Mondo”, infine, Rai Italia volerà a Toronto per sentire un Concerto di Natale molto particolare.

Programmazione

Rai Italia 1 (America del Nord)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 18 Dicembre h17.00

LOS ANGELES Mercoledì 18 Dicembre h14.00;

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Mercoledì 18 Dicembre h14.00

SYDNEY Mercoledì 18 Dicembre h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 18 Dicembre h18.45

Rai Italia 4 (America del Sud)

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Mercoledì 18 Dicembre h18.30. (aise)

