Golf: Australian PGA, Rankin e Herbert volano in testa

(ANSA) – ROMA, 19 DIC – Le stelle di casa dominano il primo giro dell’Australian PGA Championship. A Benowa, nel Queensland, la terza tappa dell’European Tour 2020 inizia nel segno dei players “aussie” e dei “kiwi”. Ad occupare i primi 14 posti della classifica solo giocatori australiani e neozelandesi. In testa, con 67 (-5) colpi, ci sono Brett Rankin e Lucas Herbert. Cinque gli inseguitori fermi al 3/o posto (68, -4). Tra questi Nick Cullen, Wade Ormsby, Min Woo Lee, Travis Smyth e Ryan Chisnall. Inizio in salita per Cameron Champ. L’americano, tra i favoriti della vigilia, è 31/o (71, -1) davanti, tra gli altri, al 18enne danese Nicolai Hojgaard – fratello di Nicolai (nuova stella del massimo circuito continentale reduce dal successo nel Mauritius Open) -, solo 43/o (72 par). Dopo i successi 2017 e 2018 delude Cameron Smith. Alla ricerca del tris il 26enne di Brisbane è 89/o (74, +2) come Aron Zemmer, unico azzurro in gara. Tre birdie, altrettanti bogey e 1 doppio bogey per il golfista di Bolzano. In un evento che ha visto subito un derby tra australiani e neozelandesi. E che mette in paio un montepremi da 1.500.000 dollari australiani. (ANSA).