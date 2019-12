Allestisce ‘tasting room’ per clienti droga, arrestato

(ANSA) – PIETRA LIGURE (SAVONA), 19 DIC – I carabinieri di Pietra Ligure hanno sequestrato 2 etti di eroina, 2 etti e mezzo di cocaina e 14 mila euro in contanti, scoperto una ‘tasting room’ per la droga e un laboratorio per il confezionamento delle dosi oltre a 40 dosi nascoste nelle giacche di un maghrebino di 36 anni che è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che viveva in un appartamento di Pietra Ligure e usufruiva di un’altra casa dove riceveva i clienti e dove aveva allestito una stanza per far ‘assaggiare’ la droga richiesta, indossava giacche diverse a seconda della droga da consegnare. Al momento del blitz di carabinieri il maghrebino ha tentato inutilmente di scappare. Nel corso della perquisizione in una specifica stanza adibita a laboratorio, sono stati sequestrati anche materiali per il confezionamento, alcuni bilancini di precisione per la pesatura della droga e molta sostanza da taglio, con la quale lo spacciatore incrementava esponenzialmente i suoi guadagni. (ANSA).