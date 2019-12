GdF Mantova sequestra quasi 12mila addobbi natalizi illegali

(ANSA) – MILANO, 19 DIC – La GdF di Mantova ha sequestrato 876 giocattoli e 10.934 addobbi natalizi. Nel primo caso i prodotti erano privi del marchio CE, nell’altro mancavano i requisiti minimi di identificazione. Il tutto, pronto alla vendita, è stato trovato in due negozi della provincia di Mantova gestiti da cinesi. Dal mercato sono stati quindi tolti 11.810 prodotti potenzialmente pericolosi, poiché non conformi alle disposizioni – nazionali e comunitarie – a tutela del consumatore. Due persone sono state segnalate alla Camera di Commercio di Mantova per le violazioni al Codice del Consumo, per le quali sono previste sanzioni fino a 25.823,00 euro. Per quanto riguarda, invece, la più specifica normativa in materia di sicurezza dei giocattoli, le sanzioni previste arrivano fino a 10.000 euro. (ANSA).