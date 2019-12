Sisma Albania: Conte a Rama, in prima fila per aiutarvi

(ANSA) – ROMA, 19 DIC – Il premier Giuseppe Conte ha ribadito il “dolore e la solidarietà dell’Italia” per il terremoto in Albania, rivolgendosi al primo ministro albanese Edi Rama, tra i partecipanti al vertice dei capi di governo dell’Iniziativa centro europea (Ince), che ha preso il via alla Farnesina. L’Italia, ha affermato Conte, intende “contribuire al fondo della ricostruzione per l’Albania. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo convenuto ci sarà conferenza di donatori e l’Italia sarà in prima fila anche in questo”.