Maltempo: allerta rossa domani su tutta la Liguria

(ANSA) – GENOVA, 19 DIC – Allerta rossa domani in vista del peggioramento meteorologico su tutta la Liguria. E’ la terza allerta rossa in due mesi. Il passaggio della perturbazione è diversificato per cui sul Ponente ligure l’allerta sarà rossa dalle 8 alle 21. Sul Centro e alle spalle di Savona allerta gialla dalle 21 di oggi alle 8 di domani quando scatterà l’allerta rossa fino alle 21 e arancione fino alla mezzanotte. Sul Levante l’allerta rossa scatterà alle 12 fino alla mezzanotte. L’arrivo di un sistema frontale, dicono gli esperti di Arpal, provocherà precipitazioni diffuse in rapida intensificazione con cumulate molto elevate e temporali forti e organizzati, in particolare dalle ore centrali, con conseguente innalzamento dei livelli di fiumi e torrenti. I venti rinforzeranno fino a burrasca o burrasca forte con possibili raffiche fino a 100 km/h sulla costa, anche oltre 150 km/h sui crinali più esposti. Previste anche intense mareggiate sul Ponente e sul Centro della regione.