ONU recibió credenciales de diplomáticos de Maduro

CARACAS – Este miércoles, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que permitió recibir las credenciales de los representantes designados por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, junto con las de otras naciones.

El documento fue aprobado en la plenaria de esta institución. Hasta los momentos, la comisión del Gobierno oficialista ha sido al que ha representado a Venezuela ante la ONU. Esto, a pesar de que casi 60 países reconocen a Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, desde que se juramentó el pasado, 23 de enero.

En el transcurso de este año, la delegación de Maduro denunció en varias oportunidades que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba tratando de retirar las credenciales a sus diplomáticos.

Sin embargo, hasta los momentos EEUU no ha llegado a proponer de forma oficial esa medida y si la obtuviera no tendría el apoyo necesario en la ONU. No obstante, el Gobierno estadounidense si optó por desvinculares del informe anual que aprueba el comité de la Asamblea General, que se encargó de las credenciales venezolanas.

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, indicó que la aprobación del informe es una “victoria” para su país frente a los supuestos “ataques” que ha implementado EEUU junto con sus aliados para deslegitimar el Gobierno de Maduro.

“Las credenciales de Venezuela aceptadas hoy son una garantía de paz, pues el Gobierno títere creado por los Estados Unidos no tiene las credenciales necesarias para invocar el uso de la fuerza contra nuestra nación”, expresó el diplomático.

Aseguró que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) es como una especie del Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) americana que “revivió” este para presionar a Maduro.

Añadió que se debe respetar las decisiones de la comunidad internacional y no alegar un falso consentimiento del Estado venezolano a través de los representantes de Guaidó.

“Los miembros del Tiar deben acatar lo que determine la ONU. Venezuela no pertenece al Tiar y EE UU no puede inventar un Gobierno títere para simular que Venezuela pide una invasión apoyada por el Tiar”, puntualizó Moncada.