Calcio: Inno ed entusiasmo, la Lazio vola a Riad

ROMA. – L’ultima seduta di allenamento a Formello sotto la pioggia incessante che si è abbattuta sulla Capitale stamane, e poi la partenza per l’Arabia Saudita. La Lazio vola a Riad, dove domenica sera affronterà la Juventus nella finalissima di Supercoppa Italiana alla ricerca della quinta vittoria del trofeo nella sua storia.

In un remake della sfida di campionato consumata all’Olimpico due domeniche fa e che ha visto i biancocelesti di Simone Inzaghi trionfare in rimonta per 3-1.

Prima dell’anticipo di ieri tra Sampdoria e Juventus la Lazio era a -3 dalla vetta della classifica, dovrà recuperare con il Verona a febbraio ma intanto c’è da onorare l’ultima sfida del 2019 che mette in palio il trofeo che l’ultima volta i biancocelesti strapparono proprio ai campioni d’Italia con un 3-2 grazie al gol al 94′ di Murgia.

Dopo Cagliari, la squadra di Inzaghi continua a mantenere la tradizione di squadra che non si arrende mai. L’avversario più ostico che la squadra di Maurizio Sarri potesse trovare sulla sua strada in questo momento. Per giunta, forte di una condizione fisica ottimale dopo aver svuotato quasi completamente l’infermeria.

E anche dell’entusiasmo, come dimostra la ‘festa” a Fiumicino all’imbarco per l’Arabia Saudita: la squadra di Simone Inzaghi é stata accolta dall’inno della squadra sparato dagli altoparlanti, poi torta e champagne oltre ai consueti selfie con passeggeri e lavoratori dello scalo. “É una testimonianza di affetto che deve rappresentare per noi un’ulteriore sprone per dare il massimo”, ha sorriso Lotito.

A disposizione di Inzaghi l’intera rosa, l’unico assente dalla spedizione araba è l’infortunato Jordan Lukaku. Per il resto spedizione al completo, con in testa il presidente Claudio Lotito, poi Inzaghi, lo staff, il ds Igli Tare e il club manager Angelo Peruzzi.

Recuperato in pieno Luis Alberto, il cervello della squadra, che l’altro ieri aveva svolto differenziato per via di una affaticamento. Lo spagnolo ci sarà così come tutti i titolari, per Inzaghi c’è l’imbarazzo della scelta anche se a tre giorni dalla sfida ci sono già pochi dubbi sull’undici che scenderà in campo domenica contro i bianconeri. Inzaghi dovrebbe riproporre lo stesso undici delle ultime tre giornate di campionato, compresa quella che ha visto la Lazio prevalere sulla Juve.

Tuttavia, possibili ballottaggi sugli esterni, dove Marusic e Jony insidiano Lazzari e Lulic, mentre in difesa resta aperto quello tra Luiz Felipe, Patric e Bastos. In attacco, difficile che Inzaghi rinunci all’accoppiata Immobile-Correa, anche se la rete decisiva di Caicedo a Cagliari consiglia di lasciare anche l’ecuadoriano in lizza per una maglia dall’inizio.