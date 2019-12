(ANSA) – NEW YORK, 19 DIC – Una nuova onta sulla missione dell’Onu a Haiti: centinaia di bambini nati da abusi dei caschi blu della missione Minustah su ragazzine di 12 o 13 anni e poi abbandonati. L’accusa è contenuta in un nuovo studio pubblicato su “Conversation”, una rivista accademica internazionale sostenuta da un consorzio di università. Tra gli intervistati alcuni hanno citato casi di stupro, ma più spesso il rapporto sessuale avveniva in cambio di un piccolo pagamento o di un pasto.