Fraccaro, chi ascolta cittadini non teme referendum

(ANSA) – ROMA, 19 DIC – “Il taglio dei parlamentari è una vittoria dei cittadini e della politica. Il referendum non preoccupa chi fa politica ed è abituato ad ascoltare e dare seguito alla voce delle persone, anzi può soltanto che arricchire le istituzioni”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Non nascondo le mie perplessità su come si sia arrivati al referendum. Le firme raccolte, infatti, sono di 64 parlamentari. Se fossero state di 500.000 persone non avrei avuto dubbi”, aggiunge.