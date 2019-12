Governo: verso cdm sabato, atteso Milleproroghe

(ANSA) – ROMA, 19 DIC – Si va verso lo slittamento del Consiglio dei ministri da venerdì a sabato mattina. A quanto si apprende, sebbene il Cdm non sia stato ancora ufficialmente convocato, la riunione è prevista per sabato mattina alle 10.30. Sul tavolo è atteso il Milleproroghe, in merito al quale nel tardo pomeriggio si terrà un nuovo pre-consiglio dei ministri. E, nel provvedimento potrebbe finire anche il rinvio della riforma delle intercettazioni, oggetto del vertice sulla giustizia previsto sempre nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi.