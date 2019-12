Johnson ribadisce, nessun referendum bis in Scozia

(ANSA) – LONDRA, 19 DIC – Boris Johnson non intende concedere un secondo referendum sulla secessione della Scozia: lo ha ribadito oggi ai Comuni in un botta e risposta con i banchi degli indipendentisti dell’Snp. “Credo che anche Nicola Sturgeon abbia detto che il referendum del 2014 avrebbe dovuto essere un singolo evento in una generazione”, ha tagliato corto il premier Tory, rispondendo all’interruzione del deputato Alan Brown, sfidando il governo d’Edimburgo a occuparsi delle priorità degli scozzesi invece di cercare di “sgretolare il Regno Unito”.