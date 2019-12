Francia: Cgt annuncia nuova giornata di protesta il 9/1

(ANSA) – PARIGI, 19 DIC – Il leader del sindacato francese Cgt, Philippe Martinez, uno dei più radicalmente opposti alla riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron, annuncia una nuova giornata di mobilitazione per giovedì 9 gennaio. Al termine del nuovo round di trattative intersindacali con il premier, Edouard Philippe, Martinez si è mostrato deluso. “Il premier ha confermato che vuole introdurre un sistema a punti. Non ci sono grandi annunci. Tiene all’equilibrio del sistema e quindi, da questo punto di vista, non ci sono novità rispetto agli annunci precedenti. Quindi, a nome del collettivo intersindacale, posso annunciarvi una nuova giornata di protesta interprofessionale il 9 gennaio”.