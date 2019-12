Fiorentina, Montella: “Spero mangiare il panettone..”

FIRENZE. – Fiorentina senza Federico Chiesa ma col morale rinfrancato dall’1-1 conquistato in pieno recupero contro l’Inter che ha interrotto la striscia di quattro ko consecutivi in campionato e scongiurato al momento un possibile esonero.

“Premesso che questo ruolo di capro espiatorio mi sta gasando e forse mi sta facendo rendere di più – ha detto sorridendo Vincenzo Montella -, il pari di domenica ha avuto il gusto della vittoria, anche se non sono arrivati i tre punti che ci avrebbero fatto comodo. Il successo ci manca e mi manca però la squadra l’altro giorno ha dato risposte importanti. E io spero di mangiare il panettone che peraltro mi piace molto”.

E questo lo rende fiducioso al di là delle assenze pesanti di Ribery e Chiesa (“La sua caviglia destra domenica per le botte ricevute aveva un grosso ematoma e un ‘buco’ sul collo del piede, ciò nonostante ha voluto giocare lo stesso prima che decidessi di cambiarlo perché si vedeva che non stava bene” ha spiegato il tecnico) e malgrado le difficoltà della sfida con la Roma domani al Franchi, sempre speciale per lui dati i trascorsi giallorossi.

“Per me non sarà mai una partita come le altre, ci ho lasciato una parte del cuore e della mia storia, è casa mia, ho vissuto tante gioie da giocatore ma anche tanti dolori da avversario, in campionato non l’ho mai battuta, speriamo di riuscirci anche meritando meno di altre volte”.

I suoi pensieri sono tutti su questa gara che chiuderà un 2019 complicato per lui e il club viola, per questo Montella non si fa distrarre dalle voci di mercato che stanno accostando la Fiorentina a Florenzi e Kalinic.

“Lasciamo stare i rumor, fortuna non faccio io il mercato. Kalinic è un ottimo giocatore ma è vero che non si è lasciato bene con Firenze e i cavalli di ritorno non sembrano graditi da queste parti, cosa che riguarda pure me – ha sorriso -. Ora sono solo concentrato su questa sfida difficile, contro un avversario di spessore che gioca e si difende bene e un allenatore che ha saputo calarsi in fretta nel calcio italiano. In ogni caso contro le big la Fiorentina ha dimostrato finora di poter giocarsela alla pari”.

Capitolo formazione: in avanti, mancando Chiesa, possibile il tandem formato da Boateng e dal baby Vlahovic autore del gol contro l’Inter mentre a centrocampo potrebbe essere rilanciato Benassi date le non perfette condizioni di Badelj.