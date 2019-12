Lavoro: In 10 mesi più contratti stabili, sale anche cig

ROMA. – Cresce il lavoro stabile, si riducono gli impieghi a termine mentre aumenta ancora la cassa integrazione: il mercato del lavoro – secondo i dati diffusi oggi dall’Inps sui primi 10 mesi dell’anno (11 per la cassa integrazione) – mostra luci e ombre mentre conferma il buon andamento delle trasformazioni dei rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Nei primi 10 mesi del 2019 non si sono verificate le temute chiusure dei rapporti instaurati con lo sgravio dei contributi previdenziali (totali per le assunzioni fatte nel 2015 con durata triennale e parziali per quelle fatte nel 2016 con durata biennale).

Nel periodo – emerge dagli Osservatori – si è registrata un saldo positivo di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (assunzioni più trasformazioni meno cessazioni) di 419.459 contratti a fronte dei 186.049 in più avutisi nei primi 10 mesi del 2018 (+125%). Il saldo complessivo dei rapporti di lavoro in essere (quindi compresi quelli precari) è stata positivo per 500.219 unità grazie a 6,15 milioni di assunzioni totali e fronte di 5,65 milioni di cessazioni di contratto totali.

Per le trasformazioni a tempo indeterminato si è avuto un vero e proprio boom con 603.012 casi in 10 mesi a fronte delle 416.030 dei primi 10 mesi del 2018 (+44,9%). Non è esclusa l’influenza del decreto dignità che ha introdotto una stretta sui contratti a termine a partire dalla durata limite passata da tre a due anni.

Per la cassa integrazione il 2019 invece è l’anno che segna un’inversione di tendenza con il primo aumento nelle ore autorizzate dopo il 2012. Dal 2013 si erano registrati cali continui ma già nei primi 11 mesi del 2019 sono stati chiesti 243 milioni di ore di cig con un aumento del 20,45% sullo stesso periodo del 2018, un dato trainato dalle richieste di cassa integrazione straordinaria.

Solo a novembre sono stati chiesti dalle aziende 30,9 milioni di ore di cassa con una crescita del 37% sullo stesso mese del 2018. Le domande di disoccupazione a ottobre sono state 306.291, sostanzialmente in linea con lo stesso mese del 2018 mentre nei primi 10 mesi le richieste di sussidio sono state 1,71 milioni con un aumento del 5,8%.

L’Inps oggi ha diffuso anche i dati sulle imprese e sulle prestazioni a sostegno della famiglia per l’intero 2018. Per le imprese si registra una stabilità rispetto al 2018 a 1,65 milioni mentre si conferma la prevalenza delle aziende di piccole dimensioni (il 93,4% ha meno di 15 addetti e il 79% meno di cinque). Nel complesso le posizioni lavorative superano i 13,8 milioni di unità.

Per quanto riguarda le prestazioni a sostegno della famiglia aumentano i permessi previsti dalla legge 104 per i lavoratori con gravi disabilità e per l’assistenza ai familiari disabili. Nel 2018 sono stati oltre 500.000, 416.000 dei quali (+6,62%) per l’assistenza ai familiari.