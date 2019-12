BRASILIA. – Il ministro dell’economia brasiliana, Paulo Guedes, ha dichiarato che il presidente francese, Emmanuel Macron, non è la persona più indicata per parlare di incendi in Amazzonia, visto che non ha saputo impedire il rogo nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi.

“Mi pare evidente la difficoltà che ha avuto Macron nel prevenire l’incendio di Notre-Dame, eppure è ancora preoccupato per il fuoco nella foresta”, ha detto Guedes, uno dei ministri più potenti del governo del presidente Jair Bolsonaro.

“L’Amazzonia ha le dimensioni dell’Europa, cerchiamo di prendercene cura, ma è difficile”, ha aggiunto il ministro parlando al canale televisivo Globo News del problema dell’aumento del disboscamento nella più grande foresta pluviale del pianeta.

Secondo gli enti preposti al monitoraggio dell’Amazzonia, quest’anno sono andati distrutti oltre 9.700 km quadrati di foresta brasiliana, per effetto degli incendi e del disboscamento, l’area più vasta dal 2008.

All’inizio dello scorso settembre, Guedes si scusò con Macron per un aspro commento all’indirizzo della first lady, Brigitte Macron, che era già stata presa di mira da Bolsonaro con altre dichiarazioni offensive.

La polemica tra il presidente brasiliano e quello francese è andata avanti nel tempo, giungendo al culmine durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tenutasi alla fine di settembre a New York. Nell’occasione, Bolsonaro ha negato l’aumento degli incendi in Amazzonia e ripudiato la volontà “colonialista” di alcuni governi europei, facendo un evidente riferimento a Macron, pur senza nominarlo espressamente.

Nell’intervista a Globo News, Guedes ha poi negato che il Brasile abbia subito un deterioramento della sua immagine a livello internazionale per via della deforestazione e dell’aumento degli omicidi di indios in Amazzonia.

“Non esiste uno sterminio di indigeni, non c’è genocidio, nessuno ha preservato il territorio (amazzonico) per una sola etnia indigena come ha fatto il Brasile”, ha sostenuto il ministro.