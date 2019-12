Basket: Eurolega; Milano-Valencia 78-71

(ANSA) – MILANO, 19 DIC – L’Olimpia Milano può festeggiare il Natale anticipato con il ritorno alla vittoria in Eurolega. Dopo cinque sconfitte in fila che avevano fatto urlare alla crisi, l’Ax batte Valencia (78-71) e torna con un record di segno positivo (8-7): non una gara da strabuzzare gli occhi per la squadra di Messina – tenuta in piedi nel primo tempo da un Della Valle da 15 punti in 7′ – che cerca di complicarsi nuovamente la vita nella ripresa – passando dal +12 (66-54) al +3 (66-63) in pochi istanti -, ma resta una bella boccata di ossigeno in una fase delicata della stagione. Nel finale Micov (13), Rodriguez (10 e 8 assist) e Tarczewski (13 e 10 rimbalzi) scacciano la paura. Valencia (6-9) resta in gara finché Dubljevic è in palla (20 in 17′) ma nella ripresa viene stritolata dalla difesa dell’Olimpia, fermandosi a 28 punti. Milano torna a sorridere e tira un bel sospiro di sollievo. (ANSA).