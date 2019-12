Turismo: saldo attivo diciassette miliardi di euro nel 2019

MILANO. – La bilancia commerciale del turismo italiano del 2019 è attiva per 17 miliardi di euro e la prospettiva del primo trimestre del 2020 è un attivo di 1,3 miliardi, con 18 milioni di italiani, il 10% in più dell’anno scorso, a scegliere l’inverno per le vacanze, soprattutto tra Natale, Capodanno ed Epifania.

I dati sono stati forniti a Milano da Confturismo-Confcommercio, col presidente Luca Patanè, presentando una ricerca con l’Istituto Piepoli e l’Osservatorio di Andrea Giuricin dell’Università Milano Bicocca.

“Il turismo continua a trainare l’economia nazionale – ha sottolineato Patanè – ma il governo quasi non lo cita nella manovra di bilancio 2020”. Eppure, secondo la ricerca, ha un impatto del 10% sul Pil e dell’11% sull’occupazione. Per gennaio-marzo 2020, il 76% degli italiani in viaggio resterà nel Belpaese tra montagna e città d’arte, in Toscana, Trentino Alto Adige, sia per la montagna sia per i mercatini natalizi, e Lombardia.

Il 55% della spesa all’estero tra gennaio e marzo 2020 sarà in Europa e si consolida la crescita dell’Africa: 12% col traino del sud Mediterraneo. Al surplus dall’estero contribuiscono principalmente tedeschi e statunitensi (ciascuno col 13%), francesi (10%) e inglesi (9%).

Continua prepotente la concorrenza di Egitto e Turchia che, anche per quest’inverno, avrà una crescita a doppia cifra con destinazioni-traino, come Antalya. La Tunisia supererà i 9 milioni di visitatori nel 2019 e nell’inverno continuerà la crescita anche se più contenuta. Rallentamento, dopo anni ottimi, per Spagna, Portogallo e Croazia.

Tra i fattori d’incertezza le sofferenze dell’economia tedesca e la Brexit, con Patanè che nel luxury verso l’Italia osserva “già una contrazione”, ma invita a non formulare ipotesi prima di conoscerne i termini, e sottolinea: “Tutto è correlato alle aspettative di reddito”.

Tra i casi particolari ha parlato di Roma e di Venezia. Per quest’ultima ritiene passeggere le ricadute in negativo del maltempo che ha portato a livelli storici l’acqua alta. Quanto a Roma, “è una città fantastica – ha detto – ma è disordinata, sporca. Cresce come tutto il turismo in Italia, ma potrebbe fare di più”. Un discorso che si è intrecciato con la politica:

“Il settore è in salute, ma il problema sono i governi ed è un miracolo non essere stati intaccati da chi ci rappresenta. Forse non sappiamo farci sentire, forse dovremmo fare come le sardine? Il governo – ha proseguito – pensa sempre e solo alle stesse cose: gli esuberi Alitalia, la Popolare di Bari, l’Ilva”. In ogni caso il presidente di Confturismo si è detto ottimista su ulteriori crescite del settore.

“Abbiamo una clientela affezionata, molta da Paesi vicini. Aumenterei il marketing nel nord della Germania, in Spagna e Francia, invece spendiamo di più per quattro cinesi che non spendono, anziché per mantenere chi ci ama. Restano fondamentali Usa, Canada, Messico, Argentina e si può lavorare su Scandinavia e Russia. Dovrebbe farlo il ministero, perché è un lavoro complesso”.

(di Claudia Tomatis/ANSA)