Coppa Libertadores: Carabobo giocherà il primo turno all’Olimpico

CARACAS. – Partecipare alla Coppa Liberadores é il sogno di tutte le squadre del Sudamerica. Nel 2020, la finalissima della massima competizione continentale per club avrà come scenario il mitico Maracaná di Rio.

Il Carabobo ha centrato l’obbiettivo di qualificarsi alla Libertadores grazie al terzo posto nella Tabla Acumulada.

I granata inizieranno il loro percorso dal primo turno dei preliminari dove affronteranno i peruviani dell’Universitario Deportes. Il match é in programma il 21 gennaio sul campo dello stadio Olímpico della UCV.

La gara si disputerà alle falde dell’Ávila e non nella denominata “ciudad industrial de Venezuela” a causa dei lavori in corso nello stadio Misael Delgado della città di Valencia. In caso dei passaggio del turno, i granata affronteranno nel secondo turno i paraguaiani del Cerro Porteño, ma in questa occasione lo scenario sarà lo stadio di Cachamay di Puerto Ordaz.

Nel 2020, lo stadio Olímpico della UCV ospiterà anche le gare dell’Aragua che nel primo turno della Coppa Sudamericana se la vedrà con i cileni del Coquimbo Unido.

Ma, sicuramente la gara più attesa dai tifosi capitolini sarà quella vedrà impegnati, il 3 marzo, Caracas e Boca Junior, che segnerà l’esordio per entrambe le formazioni nella Coppa Libertadores 2020. I “rojos del Ávila” ospiteranno anche Libertad (8 aprile) e la vincente di un play off (22 aprile).

(di Fioravante De Simone)