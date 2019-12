CARACAS. – Due presenze ad un mondiale femminile Under 17 ed undici reti segnate, due Sudamericani under 17 disputati dove ha segnato 14 reti ed ha vinto il titolo con la sua Vinotinto. Nel suo curriculum personale c’é anche una nomination al premio “The best” come miglior gol dell’anno nel 2017. Deyna Castellanos a suon di gol si è ritagliata uno spazio nel cuore dei tifosi venezuelani, per questo motivo può essere considerata la donzella del gol.

In una conferenza stampa nella sede di Empresas Polar é stata presentata come nuova “Líder Maltín Polar”.

“Siamo fieri di presentare al paese la prima donna che entrerà nel gruppo dei Lider Maltín Polar. Deyna indubbiamente si merita questo riconoscimento grazie al suo ottimo disimpegno in campo come atleta di alto livello e per i valori sportivi che servono come ispirazione per le giovani promesse” ha spiegato Carlos Martínez, responsabile marketing sportivo di Empresas Polar.

Il primo sportivo a ricevere l’onore di “Lider Maltín Polar” é stato il “pelotero” italo-venezuelano Andrés Galarraga Padovani 25 anni fa, poi si sono aggiunti i vari Omar Vizquel, Edgardo Alfonso, José Altuve, Gkeyber Torres, Wilson Contreras. Senza dimenticarci dei calciatori Salomón Rondón, Wuilker Fariñez, l’ex granata Josef Martínez e l’attuale giocatore del Torino Tomás Rincón. A questi campioni della palla a chiazze si aggiunge adesso la giovane Deyna Castellanos.

“Questo riconoscimento rappresenta per me un impegno importante, é il riflesso dell’illusione di molte giovani sportive che come me sognano di arrivare in alto. Grazie a questa iniziativa dei Lideres, il Gruppo Polar ha reso possibile che i sogni di tanti sportivi si avverino” ha dichiarato Deyna in conferenza stampa.

All’evento non solo erano presenti rappresentanti della ditta di alimenti ed i giornalisti dei diversi media, ma anche alcune calciatrici della primavera del Caracas Fútbol Club.

Recentemente Deyna Castellanos si é laureata in scienze della comunicazione in una università negli Stati Uniti grazie ad una borsa di studio.

(di Fioravante De Simone)