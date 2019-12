La Vinotinto chiude l’anno nel 25esimo posto del ranking Fifa

CARACAS. – La Fifa ha diramato l’ultimo ranking del 2019, sorride la Vinotinto che chiude la stagione al 25esimo posto con 1.517 punti.

Questa posizione é frutto del rush finale che ha visto la nazionale venezuelana vincere tre gare su quattro disputate tra il mese di settembre e novembre.

Si é iniziato con il pareggio 0 – 0 con la Colombia nell’amichevole disputata negli Stati Uniti, poi sono arrivate le vittorie 4 – 1 contro la Bolivia e 2 – 0 con Trinidad & Tobago (gare disputate nello stadio Olímpico della UCV) ed infine il successo 1 – 4 in casa del Giappone.

Dal canto suo, l’Italia compie un notevole balzo in avanti per quanto riguarda il Ranking FIFA, gli azzurri sono passati dalla 18esima alla 13esima posizione.

Merito dei numeri da record e delle 10 vittorie su 10 nelle qualificazioni a Euro 2020. In questo modo, la Nazionale targata Roberto Mancini si è guadagnata il 6° posto tra le nazionali che hanno scalato più posizioni rispetto al 2018. Meglio dell’Italia hanno fatto solamente, in ordine crescente, Iraq, Messico, Giappone, Algeria e Qatar.

Questi numeri fanno sognare in grande ai tifosi italo-venezuelani che già iniziano a fantasticare con i risultati nelle prossime competizioni: Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 e Coppa America nel caso della Vinotinto ed Europeo nel caso degli azzurri.

Per il secondo anno di fila, il Belgio chiude in testa al ranking della Fifa e si laurea Nazionale dell’anno. I “Diavoli Rossi” comandano la classifica stilata dal massimo ente calcistico, con 1.765 punti, un ranking che non ha subito cambiamenti rispetto al mese scorso e che vede sul podio i campioni del mondo della Francia (1.733) ed i campioni d’America del Brasile (1.712). Alle loro spalle troviamo Inghilterra, Uruguay, Croazia, Portogallo, Spagna, Argentina e Colombia che chiudono la top ten.

(di Fioravante De Simone)