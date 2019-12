Migranti: sgominata organizzazione trafficanti, 9 arresti

(ANSA) – LUC, 20 DIC – Sgominata un’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, radicata in Italia – nelle province di Lucca e Milano – e in Romania. Nove le persone arrestate dalla Polizia di Stato di Lucca, coordinata dalla Dda di Firenze, in esecuzione di un ordinanza del Gip del Tribunale: 6 cittadini dello Sri Lanka e tre rumeni. L’associazione era specializzata nel traffico di clandestini originari dei paesi asiatici (Sri Lanka e Bangladesh) sulla rotta Romania – Ungheria – Italia. Il capo del sodalizio viveva a Lucca. I clandestini entravano in Romania con un visto per turismo e giungevano in Italia attraverso i valichi di confine di Trento e Gorizia, a bordo di camion telonati, nascosti tra la merce trasportata regolarmente. Chi non era in grado di pagare l’intero corrispettivo del viaggio era trattenuto in un casolare e riconsegnato ai parenti quando il pagamento giungeva sui conti del sodalizio presso istituti di credito dello Sri Lanka.