Golf: Woods e Koepka tra migliori 50 sportivi ultimi 10 anni

(ANSA) – ROMA, 20 DIC – Tiger Woods e Brooks Koepka sono tra i migliori 50 sportivi dell’ultimo decennio, secondo i 35 membri dello staff del quotidiano ‘USA Today’ che hanno stilato la classifica dei “best athletes”. Nella lista dei mostri sacri dello sport anche leggende come LeBron James – che s’è aggiudicato l’Oscar con 786 punti superando di un soffio Serena Williams (seconda con 781) -, Usain Bolt (quinto con 654), Lionel Messi (ottavo con 570), Michael Phelps (nono con 541), Rafael Nadal (tredicesimo con 396), Cristiano Ronaldo (soo 14/o con 387) e Roger Federer (sedicesimo con 273). Ma non solo. Tra i Top 50 ci sono appunto pure Woods e Koepka, campionissimi del green. Tiger è 30/o (57 punti) davanti al re del golf mondiale, 41/o (21 punti). Per la giuria di USA Today, Woods ha scritto pagine memorabili dello sport anche nell’ultimo decennio, nonostante scandali e infortuni. Nominato PGA Player of the year nel 2013, ha vinto 11 tornei nel 2010. Ma per la stampa americana “il trionfo al Masters Tournament 2019 è stato uno dei momenti più esaltanti a livello sportivo degli ultimi dieci anni”. Koepka, invece, “ha conquistato 4 tornei Major grazie alle imprese bis nell’US Open (2017 e 2018) e nel PGA Championship (2018 e 2019)”. (ANSA).