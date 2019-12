Arriva il referendum, il Parlamento ridotto torna in discussione

ROMA. – Alla vigilia degli incontri della maggioranza con i gruppi di centrodestra sulla legge elettorale, arriva la notizia che sono state raggiunte le 64 firme di senatori necessarie per chiedere il referendum sul taglio dei parlamentari. E come se non bastasse quest’ultimo aprirebbe le porte all’ammissibilità che la Corte costituzionale dovrà dare il 15 gennaio al referendum della Lega sulla legge elettorale, che introduce un sistema maggioritario puro, all’inglese.

Ci sono tutti gli ingredienti per un rompicapo e un ingorgo di referendum in primavera mai visto nella storia della Repubblica. In mattinata cinque senatori hanno aderito alla richiesta di referendum sul taglio di parlamentari, permettendo di raggiungere il numero necessario, e cioè 64.

Tra gli aderenti ci sono senatori di Fi, Iv, M5s, Pd, gruppo Misto, e il senatore a vita Rubbia. Ci sono anche due della Lega, Grassi e Urraro ma hanno firmato quando erano con M5s. In una conferenza stampa i tre promotori, Tommaso Nannicini (Pd), Nazario Pagano e Andrea Cangini di Fi, assieme al presidente e al vicepresidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto e Davide Giacalone, si sono detti ottimisti in una campagna referendaria che sia razionale, in grado di smontare i motivi “demagogici” della riforma voluta da M5s.

“Il referendum è un bene in sé, al di là del suo esito, proprio perché permette un dibattito pubblico che non c’è stato”, ha detto Nannicini. Altrettanto sicuro di vincere è Luigi Di Maio: “Non vedo l’ora di confrontarmi nella campagna per il referendum. Voglio vedere chi ci sarà dall’altra parte”.

Viene respinto anche il “complottismo” per il quale il referendum aprirebbe “una finestra” entro cui sciogliere la legislatura e tornare ad eleggere un Parlamento con 945 inquilini anziché 600. “Se la legislatura finisce è per altri motivi, perché salta la maggioranza” dice Nannicini.

Ma il tema che ha acceso i capannelli in Transatlantico è una seconda possibile conseguenza del referendum, che si dovrebbe tenere tra maggio e giugno: per un cavillo giuridico la mancata promulgazione definitiva del taglio dei parlamentari a gennaio, renderebbe più plausibile che la Corte costituzionale ammetta il 15 gennaio il referendum elettorale della Lega. Questo propone di eliminare dal Rosatellum la parte proporzionale lasciando solo i collegi maggioritari uninominali.

Se effettivamente la Consulta dovesse dichiarare ammesso il referendum della Lega, ma diversi giuristi dicono che non lo sia in ogni caso, in primavera si terrebbero due referendum, uno costituzionale ed uno abrogativo, il primo senza quorum ed il secondo con quorum, e magari nella stessa data. Mai accaduto finora.

In questo scenario maggioranza e opposizione apriranno il confronto sulla legge elettorale. Questa è stata invocata da tutti proprio alla luce del taglio dei parlamentari, che però ora è rimesso in discussione. La maggioranza aveva ipotizzato un proporzionale, in due varianti, per diminuire l’impatto sulla rappresentanza del minor numero di deputati e senatori.

Giancarlo Giorgetti ha confermato la disponibilità della Lega “a fare la propria parte” nella scrittura della legge elettorale, ed anche a ragionare sul proporzionale. Ora la Lega rimarrà dello stesso parere o attenderà la pronuncia della Consulta il 15 gennaio?

La maggioranza vorrebbe incardinare prima di quella data un testo, sperando che la Corte rinvii il pronunciamento in presenza di un Parlamento che legifera. Ma nel merito è ‘stallo messicano’ tra Iv, Leu e Pd: la prima dice “no” al proporzionale alla spagnola, i secondi al proporzionale con soglia nazionale del 5%, e il Pd ad una soglia più bassa.

Se poi la Consulta ammetterà il referendum leghista si aprirebbe uno scenario del tutto nuovo: il Parlamento potrebbe tentare comunque una legge ma in direzione maggioritaria, con un ritorno in campo del vecchio Mattarellum. Un ritorno al via, come al Monopoli.

(di Giovanni Innamorati/ANSA)