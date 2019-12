Fisco: risulta nullatenente ma ha uno yacht di 24 metri

(ANSA) – RAVENNA, 20 DIC – Uno yacht di 24 metri del valore di oltre un milione di euro fittiziamente intestato a una società maltese ma di fatto nella disponibilità di un imprenditore di Faenza (Ravenna) formalmente nullatenente sebbene attivo nel commercio all’ingrosso di prodotti per la casa, è stato sequestrato nei giorni scorsi dalla guardia di Finanza ravennate in un cantiere nautico A San Giorgio di Nogaro (Udine) dove l’imbarcazione di lusso si trovava in rimessaggio. Il provvedimento è scattato su disposizione della Procura di Ravenna nell’ambito di un fascicolo che vede il proprietario dello yacht indagato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e per auto-riciclaggio aggravato dalla transnazionalità. L’inchiesta era scattata più di un anno fa a seguito di un esposto presentato alla guardia di Finanza di Faenza da un prestanome che inizialmente si era reso disponibile a intestarsi cariche amministrative in società italiane ed estere riferibili all’indagato. Secondo gli inquirenti, le intenzioni dell’imprenditore faentino erano quelle di sottrarre i propri beni alle legittime azioni di riscossione del fisco: per questo motivo, si era progressivamente liberato, ma solo formalmente, dei propri beni, conferendoli con atti ritenuti simulati a società apparentemente a lui estranee in modo così da apparire nullatenente. (ANSA).