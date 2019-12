Fca-Psa: Nozze non toccano piano Italia e stabilimenti

TORINO. – Fca rassicura i sindacati: la fusione con Psa non modificherà il piano da 5 miliardi di investimenti per l’Italia, peraltro già in fase avanzata. Non chiuderanno stabilimenti e nel 2022 sarà raggiunto l’obiettivo della piena occupazione.

Tocca a Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee del gruppo italoamericano, spiegare a Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Quadri prima, e alla Fiom subito dopo, i risvolti italiani dell’alleanza dalla quale nascerà il quarto costruttore al mondo.

I giudizi, al termine degli incontri nella palazzina di Mirafiori, sono positivi, anche se nessuno si nasconde che la fusione può comportare dei rischi e che, per questo, bisognerà vigilare. Resta aperto il capitolo della scelta del rappresentante dei lavoratori di Fca che siederà nel board, accolta positivamente da tutti i sindacati: bisognerà decidere con quali criteri debba essere scelto anche perché sono molti i Paesi in cui il gruppo è presente. La Fiom insiste sulla necessità che venga eletto dai lavoratori.

“Verificheremo le sinergie sulle piattaforme, sui modelli e sui motori. É necessario che entro il closing previsto tra 12-15 mesi si facciano incontri di monitoraggio con le organizzazioni sindacali per verificare lo stato di avanzamento di una fusione che interesserà complessivamente tra le due società 400 mila lavoratori di cui 67 mila sono in Italia per Fca e almeno 175 mila dell’indotto”, spiega Marco Bentivogli, segretario generale della Fim.

“I 3,7 miliardi di euro di risparmi annuali, da conseguire a regime con la fusione, saranno raggiunti non con chiusure di stabilimento, ma grazie ad economie di scala su investimenti e forniture. Il nostro compito resta comunque quello di vigilare su eventuali ricadute occupazionali, poiché ogni fusione per sua natura comporta sia opportunità sia rischi”, osserva Rocco Palombella, segretario generale della Uilm.

“É necessario – sottolinea Francesca Re David, segretaria generale della Fiom – arrivare all’appuntamento della fusione avendo consolidato tutti gli stabilimenti italiani. É un anno delicato, in Italia c’è una debolezza che va colmata, al momento si produce metà della capacità installata. Dobbiamo arrivare al momento in cui la fusione si completerà con un sistema adeguatamente potenziato e innovativo, riportando a regime la capacità degli impianti con produzioni ecosostenibili”.

É prudente anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: “Siamo all’inizio. É tutto da vedere: la garanzia dei livelli occupazionali, quali modelli si fanno, quale innovazione si introduce, quale ruolo hanno gli stabilimenti italiani. C’è bisogno che sul settore dell’automotive e della mobilità ci sia un’attenzione, una presenza più forte del governo”. Soddisfatti delle rassicurazioni il segretario nazionale della Fismic Confsal Lida Mannucci e dell’Ugl metalmeccanici, Antonio Spera.

Fca, intanto, ha venduto alla brasiliana Tupy il business componenti automobilistici in ghisa che fa capo alla controllata Teksid per 210 milioni di euro.

(di Amalia Angotti/ANSA)