LVBP: Tiburones volano ai play off e sognano lo scudetto

CARACAS. – I Tiburones de La Guaira, è una delle squadre storiche della “pelota” venezuelana ed una di quelle con più tifosi insieme a Navegantes del Magallanes e Leones del Caracas. Ma dalla stagione 1985-1986 non festeggia uno scudetto, da allora hanno collezionato soltanto amarezze.

Ai quei tempi aveva in rosa giocatori come: Edwin Márquez, Antonio Córdova, Alfredo Pedrique, Norman Carrasco, Oswaldo Guillen, Gustavo Polidor, Argenis Salazar, Raúl Pérez Tovar, Juan Monasterios, Carlos “Café” Martínez. Odell Jones, Mike Trujillo, Angel Hernandez, Dave Wyatt con Aurelio Monteagudo e José Martínez in panchina. In quella lontana stagione di 33 anni fa superarono in finale in gara 7 i Leones del Caracas.

Questo roster (la rosa del baseball) era cosí abile da guadagnarsi il soprannome di “la guerrilla”, e vinse tre finali su quattro disputate: si cucirono lo scudetto nelle stagioni: 1982 – 1983, 1984 – 1985 e 1985 – 1986, mentre persero nella 1986 – 1987.

L’ultima finale disputata dai “salados” é stata nella stagione 2011 – 2012 quando persero in finale in gara 6 con i Tigres de Aragua.

In questa stagione 2019 – 2020, la storia sembra un’altra. I Tiburones, ieri sera, hanno timbrato il biglietto per i play off dopo tre anni di assenza.

“L’armonia all’interno dello spogliatoio ha aiutato tantissimo. La squadra si é integrata e penso che questa sia stata la svolta della stagione. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo: la qualificazione ai play off, adesso puntiamo al secondo: lo scudetto. Sono felice per il lavoro che stanno svolgendo i miei ragazzi, si meritano questo ed altro” ha dichiarato a fine gara ai media il manager Renny Osuna, artefice della svolta dei Tiburones.

In questo campionato, i “salados” sono passati dagli abissi delle zone basse della classifica ai vertici lottando con le Aguilas del Zulia il primato. Nelle ultime 17 gare disputate dai Tiburones hanno accumulato uno score di 13 vittorie e 4 sconfitte.

Tra i perni della squadra in questo campionato ci sono Juan Apodaca e Danry Vásquez. Dal suo arrivo, il ricevitore Apodaca ha mostrato il suo talento a livello difensivo ed ofensivo. Con la mazza in mano ha uno average di 398, ha mandato a punti 15 compagni ed ha segnato 12 runs. Mentre Vásquez ha messo a segno 5 fuori campo, ha segnato 26 punti ed ha rubato 7 basi.

I Tiburones del manager Renny Osuna al momento hanno un record di 22 vittorie e 13 sconfitte

“Questi risultati sono il frutto degli sforzi fatti in questi mesi. Daremo tutto sul campo per riportare i Tiburones sul trono della Liga Venezolana de Baseball Profesional”.

Grazie alle prestazioni in questa fase della stagione i tifosi dei “salados” iniziano a fantasticare con lo scudetto e far risuonare sugli spalti dell’Universitario il grido “Ehhh La Guaira! Ehhh La Guaira” al ritmo della samba.

(di Fioravante De Simone)