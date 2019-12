CARACAS. – La Vinotinto ha chiuso il 2019 al 25 posto del ranking Fifa, migliorando il suo posizionamento storico. Tutto questo grazie al rush finale dove ha portato a casa tre vittorie (4-1 con la Bolivia, 2-0 con Trinidad & Tobago e 1-4 con il Giappone) ed un pareggio (0-0 con la Colombia). Tra i protagonisti in campo c’é sempre stato il granata Tomás Rincón, che sta voltando pagina e pensa già al 2020 che sarà pieno d’impegni con la nazionale venezuelana con le gare di Coppa America e qualificazioni per il mondiale Qatar 2022.

“Questo 2019 é stato fantastico per noi, siamo cresciuti tanto in tutti gli aspetti. Con molta umiltà affronteremo le prossime sfide, però siamo consci delle nostre forze. Statisticamente questo è stato il migliore della nostra storia e ci riempie di entusiasmo in chiave qualificazioni” ha dichiarato l’ex Táchira e Juve in un comunicato stampa.

Pochi giorni fa, nella cittá di Luque, si é svolto il sorteggio delle giornate del girone Conmebol verso il mondiale Qatar 2022. La Vinotinto, unica nazionale sudamericana a non aver preso parte ad una kermesse iridata per adulti, ha un sogno nel cassetto: qualificarsi per la prima volta al torneo elite del calcio mondiale.

In questa zona del mondo il percorso verso il mondiale inizierà nel mese di marzo 2020 e si concluderà nel mese di novembre del 2021.

Il sorteggio di Luque, ha determinato che la nazionale creola inizierà a costruire questo sogno a Barranquilla, il 26 marzo 2020, per sfidare i “cugini” colombiani, cinque giorni dopo ospiterà nella città di Mérida il Paraguay in una sede ancora da determinare.

“Questo nuovo format é interesante e dovremo adattarci in fretta. Sappiamo delle difficoltá che ci sono nelle qualificazioni. Da una gara all’altra passano tanti mesi e gli stati di forma dei giocatori possono cambiare. Sappiamo che sará difficile, complicato, dobbiamo prepararci al meglio per affrontare il cammino” ha dichiarato il calciatore granata nel comunicato stampa della FVF.

Rincón ha elogiato la preparazione che ha svolto la nazionale durante il 2019 in chiave qualificazioni Qatar 2022. “Abbiamo fatto una preparazione corretta con la Coppa America in Brasile e le gare amichevoli. La vinotinto é cresciuta tantissimo in questi anni”.

Sono tante le giovani promesse che fanno vita con la maglia della Vinotinto e che giocano all’estero, vedi i vari Wuilker Fariñez (in forza ai colombiani del Millonarios), Jan Hurtado (in forza al Boca Juniors), Christian Makoun (con un passato nella primavera della Juventus), Yeferson Soteldo (in forza al Santos), ecc.

“I giocatori giovani hanno apportato alla nazionale esperienza ed arrivano in un gran stato di forma per le qualificazioni. Speriamo che la finestra di mercato non incida tanto con le prestazioni de nostri giocatori e che nel mese di marzo tutti riusciamo ad arrivare nel miglior stato di forma possibile”.

(di Fioravante De Simone)