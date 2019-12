Golf: Presentato il JPGA tour Venezuela

CARACAS. – É stato presentato a Caracas il Junior Player Golf Academy (JPGA), torneo omologato dalla Federación Venezolana de Golf (FVG) si disputerà il mese di gennaio e maggio 2020.

Questa iniziativa sportiva é un’idea del signor Juan Cots ed é stata ben ricevuta da Rafael Barrios, presidente della FVG.

L’obiettivo principale del Junior Player Golf Academy é quello di far crescere questo sport in Venezuela. i partecipanti avranno come incentivi la possibilitá di mostrare il loro talento nell’Optimist di Orlando senza dimenticare borse di studio universitarie e uno stage presso la Junior Players Golf Academy. Tutto questo per fargli crescere non solo come sportivi, ma anche come esseri umani.

I circa 100 partecipanti avranno un’etá compresa tra gli 11 ed i 18 anni e le categorie in gara saranno “Infantl D”, “Pre Juvenil” e “Juvenil”.

Il Junior Player Golf Academy fará tappa nel Club Valle Arriba (fine gennaio), Izcaragua Country Club (28 febbraio), Guataparo Golf Club (marzo), Barquisimeto Golf Club (aprile) e poi fará ritorno nel Valle Arriba (dal 21 al 23 maggio 2020).

(di Fioravante De Simone)