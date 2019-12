(ANSA) – ROMA, 21 DIC – Paura tra i passeggeri a bordo di due navi da crociera Carnival che si sono scontrate al largo di Cozumel, in Messico. Lo riporta la Bbc pubblicando il video dell’incidente ripreso da una delle persone che si trovavano sulla Carnival Glory, che ha urtato la Carnival Legend mentre faceva manovra per entrare in porto. Sei persone sono rimaste lievemente ferite nell’impatto, mentre la poppa della Legend è stata completamente distrutta.