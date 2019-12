Natale: a Betlemme la ‘cicatrice di Banksy

(ANSAmed) – TEL AVIV, 21 DIC – Banksy ha di nuovo scelto Betlemme in Cisgiordania e il ‘suo’ hotel ‘Walled off’, a ridosso del Muro di protezione di Israele, per la sua ultima opera. Intitolata ‘La cicatrice di Betlemme’ è esposta all’entrata dell’albergo – che il misterioso artista britannico ha aperto nel 2017 – e raffigura una piccola mangiatoia posta di fronte a piccoli pezzi di muro trapassato da una granata. Le parti di muro, sui quali sono apposte scritte che inneggiano all’amore, alla pace e alla libertà, sono lo sfondo della mangiatoia. Il foro della granata fa pensare a una stella al di sopra di Maria, Giuseppe e Gesù, contornati come da tradizione da un bue e da un asino. Su Instagram l’artista ha definito l’opera “una Natività modificata”.