Maltempo: frana sull’Aurelia a Chiavari, un ferito

(ANSA) – CHIAVARI (GENOVA), 22 DIC – Una automobilista è rimasta lievemente ferita in un incidente stradale causato da una frana caduta all’alba sulla statale Aurelia nei pressi della galleria delle Grazie nel comune di Chiavari. L’utilitaria, proveniente da Rapallo, è transitata all’uscita della galleria proprio mentre scendeva la frana ed è andata a sbattere contro la massa di detriti e fango. La frana, staccatasi da una collina, ha invaso entrambe le corsie di transito. Il traffico è bloccato. I vigili del fuoco e gli uomini della Polizia locale hanno controllato che sotto le macerie non vi fossero mezzi, ma l’ipotesi è stata scongiurata. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. Uomini e mezzi dell’Anas stanno verificando le condizioni della collina per capire se la frana è ancora attiva o se possono cominciare la rimozione dei detriti. Unica alternativa al transito per raggiungere il Tigullio orientale da Zoagli a Rapallo è l’autostrada A12. Un’altra frana c’è stata nella notte sulla statale del Turchino, nel ponente genovese, vicino a Mele. Parte della carreggiata è stata ripulita ed è stato istituito il senso unico alternato. Sono gli effetti del maltempo che in questi giorni ha interessato la Liguria con piogge abbondanti che hanno causato esondazioni di rii e torrenti e frane soprattutto nell’Imperiese, con famiglie sfollate e località isolate. Nel territorio da Portofino a Sarzana, la parte del centro e del Levante della regione è ancora allerta gialle per alcune ore. La costa è invece interessata da mareggiate. Intanto a Sestri Levante è stata riaperta l’Aurelia tra le gallerie di S.Anna, chiuse ieri sera per la violenza del mare. (ANSA).