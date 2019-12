Maltempo: Francia, quasi 100.000 case senza elettricità

(ANSA) – ROMA, 22 DIC – Oltre 95.000 case sono rimaste senza elettricità in Francia, principalmente nella regione della Nuova Aquitania (sudovest) dopo il passaggio della tempesta Fabien, che nelle ultime ore sta colpendo la Corsica con forti venti e piogge. Fabien non ha tuttavia causato vittime né danni particolarmente gravi, secondo un bilancio fatto dalle prefetture interessate. In Corsica, i venti hanno toccato i 206 km all’ora a Capo Sagro, mentre la città di Ajaccio ha chiuso l’aeroporto e fermato i traghetti. Agli abitanti è stato detto di evitare per quanto possibile di spostarsi in auto.