Maltrattamenti in casa famiglia, gestori indagati

(ANSA) – MILANO, 22 DIC – Gli agenti della Polizia di Stato di Mantova hanno eseguito una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di una donna di 62 anni e di un uomo di 25 per maltrattamenti aggravati e continuati ai danni di ragazzi, in prevalenza minorenni e alcuni affetti da disabilità, affidati alla casa famiglia da loro gestita con altre persone. Le indagini si sono basate su due reportage diffusi dalla trasmissione “Le Iene” a marzo, su acquisizioni documentali e intercettazioni ambientali. Il provvedimento è stato chiesto dalla Procura di Mantova che da tempo sta conducendo le indagini nei confronti dei due allontanati e di altre persone. Al momento della notifica dell’ordinanza gli uomini della Squadra Mobile e della Sezione di P.G. della Polizia hanno eseguito perquisizioni e sequestri. I ragazzi rimasti nella struttura di accoglienza sono stati affidati dagli agenti ad altre persone e sono stati avvisati gli organi competenti alla presa in carico dei minori.