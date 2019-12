Maltempo:forte mareggiata e alberi caduti su litorale romano

(ANSA) – FIUMICINO, 22 DIC – Una forte mareggiata sta sferzando il litorale romano. Particolarmente critica la situazione a Fregene sud, dove l’acqua ha circondato le strutture balneari e sulle dune di Focene aggredite dalle onde. Il vento, che a tratti supera anche i 100 chilometri orari, sta provocando problemi anche agli alberi, alcuni caduti in giardini di abitazioni private a Fregene, a strutture e palizzate, oltre che a trascinare detriti sulle strade. Al Passo della Sentinella, nella zona abitata alla foce del Tevere, a Fiumicino, una persona è stata soccorsa a causa delle mareggiate che ne avevano allagato la casa. Un grande pino è caduto, intorno alle 11, nel centro di Fregene, sulla strada principale, via Castellammare, invadendo totalmente le carreggiate. Per fortuna, senza conseguenze per le persone. Un altro albero è caduto su via Viareggio, sempre a Fregene. Nella pineta monumentale semi divelta l’insegna dell’area del parco dedicato a Federico Fellini.