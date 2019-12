Il principe Filippo ancora in ospedale, i Reali a Sandrigham

(ANSA) – LONDRA, 22 DIC – La regina Elisabetta II si è recata oggi in una chiesa vicino al suo ritiro rurale mentre suo marito, il principe Filippo, ha trascorso la sua seconda notte in un ospedale di Londra. I funzionari di Corte non hanno fornito alcun aggiornamento sulle condizioni del principe 98enne dopo l’annuncio del ricovero, venerdì scorso, all’ospedale King Edward VII giustificato come una “misura precauzionale a causa di una condizione preesistente”. E al momento non è chiaro se Philip sarà dimesso in tempo per unirsi al resto della famiglia reale per Natale a Sandringham, la reale tenuta di campagna nel Norfolk. La regina ha comunque rispettato la sua routine e oggi si è recata in chiesa. Buckingham Palace ha poi pubblicato una foto che mostra la regina mentre prepara i dolci natalizi con suo figlio, il principe Carlo, il nipote William e il piccolo George, rispettivamente il primo, il secondo e il terzo erede in linea per il trono britannico.