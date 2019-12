Revenge porn: dodicenne mette in rete foto coetanea nuda

(ANSA) – MONZA, 22 DIC – Uno studente di 12 anni ha diffuso in rete, sui social network e via WhatsApp, per ripicca la fotografia di una coetanea nuda, che la ragazzina gli avrebbe inviato su sua richiesta. A scoprire l’accaduto é stata la dirigente della scuola media frequentata dai due minori, che ha convocato la madre della dodicenne per spiegarle quanto accaduto. La vicenda è ora nelle mani della Questura di Monza, unitamente alla Procura per i Minorenni di Milano, che sta vagliando l’imputabilità del ragazzino.