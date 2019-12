(ANSA) – ROMA, 22 DIC – Sono oltre 200 gli interventi legati al maltempo effettuati dalla polizia locale in questo fine settimana a Roma. Particolare attenzione per il forte vento che ha causato la caduta di alberi in varie zone della città, tra cui via Aurelia Antica, viale Sacco e Vanzetti, via Erasmo Gattamelata, via Anagnina e via Cristoforo Colombo, nella carreggiata laterale in direzione Ostia fra Via di Acilia e Via Pindaro. Agenti sul posto per la viabilità e l’assistenza ad automobilisti e residenti. Diverse pattuglie sono intervenute alle 12.30 nella zona di Castel Romano dove a causa di una tromba d’aria è stata disposta in via precauzionale la chiusura del centro commerciale. A Piazza Annibaliano, nel quartiere Africano, all’altezza della metro, uno degli alberi alti oltre una decina di metri si è sradicato, finendo sulla strada di traverso. Diversi accessi alla zona sono bloccati al transito.