Sardine: ad Ancona caffè con libri e dischi

(ANSA) – ANCONA, 23 DIC – Oltre 50 sardine si sono radunate ad Ancona, davanti alla Fontana delle 13 Cannelle, poco prima di un incontro pubblico di Matteo Salvini in piazza del Plebiscito, a poche centinaia di metri di distanza. Si presentano brandendo libri e anche un disco in vinile di canti partigiani. Uno degli organizzatori Giorgio Mattiuzzo arriva con “La Costituzione in 30 lezioni” di Pasquini. Gli altri esibiscono libri di Liliana Segre, ‘La tregua’ di Primo Levi o volumi sul fascismo. “Volevamo essere presenti ed esserci – spiega Mattiuzzo -, per non essere scambiati per il gruppo che ha deciso di manifestare contro Salvini in piazza del Plebiscito. Noi siamo sardine pacifiche – sottolinea, riferendosi ad un piccolo presidio delle forze dell’ordine -. Abbiamo portato un libro perché la politica non può essere slogan, sono argomenti complessi, il caffè perché è ora di svegliarsi. Questo è il nostro slogan, siamo artefici del nostro destino, bisogna informarsi. La Costituzione è alla base di tutto”. Il gruppo canta ‘Bella ciao’ e Massimo Carrieri, “iscritto al Pc”, origini napoletane, ma residente ad Ancona, alza orgogliosamente un disco del 1975 dallo stesso titolo. “E’ un canto molto sentito” dice.