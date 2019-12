MADRID – Tra febbraio e marzo 2020 si terrà la terza edizione del concorso che selezionerà gli chef spagnoli più meritevoli che ambiscono a specializzarsi in cucina italiana. Il concorso è promosso nell’ambito delle iniziative per la “Settimana della cucina italiana nel mondo”, nello specifico dell’iniziativa “ITmakES Food&Wine”, avviata dall’Ambasciata italiana in Spagna. Quest’ultima punta a rendere più forte il dialogo tra i due paesi, promuovendo le possibili collaborazioni tra le due culture enogastronomiche. Proprio per questo, il concorso “Prepara il tuo futuro. Giovani talenti della cucina italiana” è rivolto ai cittadini spagnoli e italiani che risiedono in Spagna.

Borse di studio

Per iscriversi al corso è necessario avere una data di nascita non precedente al 01/01/1985. Tra i requisiti è poi essenziale aver maturato un’esperienza lavorativa in ristoranti, catering o essere uno studente di scuola cucina senior. Il corso si terrà in lingua spagnola e italiana, pertanto è necessario sapersi esprimere, sia nello scritto che nel parlato, in una delle due lingue.

Senz’altro, questa iniziativa mira a formare, dare visibilità, nonché offrire un’opportunità a giovani chef che ambiscono a specializzarsi nella cucina italiana. È questo il motivo per cui saranno valutate, non solo la precedente esperienza dei candidati, ma anche la conoscenza generale della cucina, il loro potenziale di apprendimento in cucina italiana e lo sviluppo professionale in Spagna.

I vincitori del concorso avranno accesso a due borse di studio e verranno inseriti al corso “Italian Culinary-Programme-Unit 2” di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Al termine del corso nella scuola, seguirà anche un periodo di tirocinio in ristoranti italiani di prestigio.

L’ALMA è una delle scuole di cucina italiana tra le più autorevoli, tanto da essere considerata “Università dei gastronomi” in virtù di aver formato molti professionisti del settore. La scuola è situata a Colorno, in provincia di Parma, zona definita la “food valley” italiana.

Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 20 febbraio 2020. Nel seguente link sarà possibile trovare tutti i dettagli ed il bando: http://itmakes.net/especiales/food-wine/

E.R. (Redazione Madrid)