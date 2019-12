Croazia: 5 gennaio ballottaggio tra Milanovic e Kitarovic

(ANSAmed) – ZAGABRIA, 23 DIC – Il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Croazia, previsto per il 5 gennaio, vedrà la sfida tra l’ex premier socialdemocratico Zoran Milanovic, e la presidente uscente, la conservatrice Kolinda Grabar Kitarovic. Lo mostrano i risultati ufficiali e definitivi diffusi dalla Commissione elettorale. Milanovic, candidato del centrosinistra unito, ha ottenuto il 29,55 per cento dei voti, contro il 26,65 per cento di Kitarovic, che gode dell’appoggio dell’Unione democratica croata (Hdz) del premier Andrej Plenkovic. Al terzo posto il grande sconfitto è il noto cantante Miroslav Skoro, esponente della destra nazionalista e sovranista, per il quale ha votato il 24,45 per cento dei croati. Nonostante il risultato deludente al primo turno, Kitarovic va al ballottaggio come favorita dato che per lei sarà molto più semplice attirare gli elettori che ieri hanno preferito il candidato della destra.