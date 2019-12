Crisi in Siria e Libia, colloqui Turchia-Russia

(ANSA) – ISTANBUL, 23 DIC – I ministri degli Esteri di Turchia e Russia, Mevlut Cavusoglu e Serghei Lavrov, hanno avuto una conversazione telefonica sulle crisi a Idlib in Siria e in Libia. Lo riferiscono fonti diplomatiche di Ankara. Oggi una delegazione turca è stata inviata in Russia per discutere dei raid di Mosca e Damasco su Idlib, che hanno provocato nell’ultima settimana oltre 80 mila sfollati verso il confine turco. In Libia, Ankara si è detta pronta a inviare truppe e mezzi a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Fayez al-Sarraj contro gli attacchi del sedicente Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, appoggiato anche da Mosca.